В Сербии апелляционный суд отменил приговор экс-генералу СБУ Наумову

Апелляционный суд сербского города Ниш отменил приговор суда первой инстанции в отношении бывшего генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова, приговоренного за отмывание средств к году условного заключения.

Об этом в суде сказали в ответ на запрос "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Решение апелляции означает, что дело Наумова возвращается в Высокий суд Ниша для повторного рассмотрения.

Наумова задержали 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было 592 тысячи евро, 120 тысяч долларов и два бриллианта.

Решение по делу Наумова об отмывании средств сербский суд объявил в сентябре 2023 года. К тому времени он практически уже отбыл годичный срок заключения, поэтому позже вышел из тюрьмы.

Наумов выехал из Украины до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Кортеж Наумова с деньгами и драгоценностями покинул Украину буквально за несколько часов до начала полномасштабной войны.

Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене. Президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания генерала за "антигероизм".

В июле 2022 года суд в Сербии отклонил запрос об экстрадиции Наумова в Украину.