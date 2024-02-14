ЗМІ: Парламент Хорватії тимчасово переїде до казарми в Загребі

Хорватський парламент – Сабор – після місяців пошуків знайшов тимчасову будівлю, в якій проводитиме засідання, поки основна перебуватиме на реконструкції після руйнувань під час землетрусу в березні 2020 року.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо порталу RTL Danas.

Парламент Хорватії, за інформацією ЗМІ, обрав для тимчасової роботи вйськове містечко імені Петара Зринського в загребському районі Чрномерець. Там також розташована Хорватська військова академія імені Франьо Туджмана.

Пошук місця тривав останні кілька місяців і затягувався, позаяк Сабору потрібне було приміщення площею не менш як 7000 квадратних метрів і близько до центру Загреба. Розглядались навіть варіанти виїзних засідань на околиці столиці, але їх відкинули через логістичні проблеми.

За даними RTL Danas, казарми імені Зринського обрали з міркувань зручності та наявних заходів безпеки.

Офіційно про тимчасовий переїзд Сабору можуть оголосити вже в четвер, 15 лютого. Очікується, що він може засідати там мінімум три роки з можливістю продовження оренди.

Після руйнівного землетрусу магнітудою 5,5 в березні 2020 року в Хорватії загинула 15-річна дівчинка й постраждали майже 30 людей, а також були пошкоджені десятки будівель в історичному центрі Загреба.

Безпосередньо після землетрусу хорватські депутати навіть збирались у готелі, аби голосувати за законопроєкти.