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ЗМІ: Парламент Хорватії тимчасово переїде до казарми в Загребі

Середа, 14 лютого 2024, 17:02

Хорватський парламент – Сабор – після місяців пошуків знайшов тимчасову будівлю, в якій проводитиме засідання, поки основна перебуватиме на реконструкції після руйнувань під час землетрусу в березні 2020 року.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо порталу RTL Danas.

Парламент Хорватії, за інформацією ЗМІ, обрав для тимчасової роботи вйськове містечко імені Петара Зринського в загребському районі Чрномерець. Там також розташована Хорватська військова академія імені Франьо Туджмана.

Пошук місця тривав останні кілька місяців і затягувався, позаяк Сабору потрібне було приміщення площею не менш як 7000 квадратних метрів і близько до центру Загреба. Розглядались навіть варіанти виїзних засідань на околиці столиці, але їх відкинули через логістичні проблеми.

Парламент Хорватії шукає тимчасове місце для засідань на час ремонту будівлі

За даними RTL Danas, казарми імені Зринського обрали з міркувань зручності та наявних заходів безпеки.

Офіційно про тимчасовий переїзд Сабору можуть оголосити вже в четвер, 15 лютого. Очікується, що він може засідати там мінімум три роки з можливістю продовження оренди.

Після руйнівного землетрусу магнітудою 5,5 в березні 2020 року в Хорватії загинула 15-річна дівчинка й постраждали майже 30 людей, а також були пошкоджені десятки будівель в історичному центрі Загреба.

Безпосередньо після землетрусу хорватські депутати навіть збирались у готелі, аби голосувати за законопроєкти.

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Хорватія