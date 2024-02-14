СМИ: Парламент Хорватии временно переедет в казарму в Загребе

Хорватский парламент – Сабор – после месяцев поисков нашел временное здание, в котором будет проводить заседания, пока основное будет находиться на реконструкции после разрушений во время землетрясения в марте 2020 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно порталу RTL Danas.

Парламент Хорватии, по информации СМИ, выбрал для временной работы военный городок имени Петара Зринского в загребском районе Чрномерец. Там также расположена Хорватская военная академия имени Франьо Туджмана.

Поиск места длился последние несколько месяцев и затягивался, поскольку Сабору нужно было помещение площадью не менее 7000 квадратных метров и близко к центру Загреба. Рассматривались даже варианты выездных заседаний на окраине столицы, но их отвергли из-за логистических проблем.

По данным RTL Danas, казармы имени Зринского выбрали из соображений удобства и имеющихся мер безопасности.

Официально о временном переезде Сабора могут объявить уже в четверг, 15 февраля. Ожидается, что он может заседать там минимум три года с возможностью продления аренды.

После разрушительного землетрясения магнитудой 5,5 в марте 2020 года в Хорватии погибла 15-летняя девочка и пострадали почти 30 человек, а также были повреждены десятки зданий в историческом центре Загреба.

Непосредственно после землетрясения хорватские депутаты даже собирались в отеле, чтобы голосовать за законопроекты.