Експрем’єра Чехії знову виправдали у справі про шахрайство з субсидіями ЄС

Суд Праги у середу вдруге виправдав колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша у справі про шахрайство з субсидіями Європейського Союзу на суму майже 2 мільйони євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Справа стосувалася фермерського господарства "Лелече гніздо", яке отримувало субсидії ЄС після того, як право власності на нього перейшло від конгломерату Agrofert, що складається з близько 250 компаній і належить Бабішу, до членів його родини. Пізніше Agrofert знову став власником ферми.

Субсидії призначалися для середнього та малого бізнесу, і Agrofert не мав на них права. Пізніше конгломерат повернув субсидію.

Колишню соратницю Бабіша Яну Надьову, яка підписала запит на субсидію, також виправдали. Суддя Ян Сотт заявив, що їхні дії не вважаються злочинними.

Обвинувачення все ще може оскаржити вирок. Воно попросило призначити мільярдерові-популісту три роки умовного покарання і штраф, який він має сплатити.

Муніципальний суд Праги виправдав Бабіша і Надьову в січні минулого року. У вересні Найвищий суд Праги скасував рішення суду нижчої інстанції і призначив повторний розгляд справи в тому ж суді.

Бабіш не визнав себе винним і неодноразово заявляв, що звинувачення проти нього є політично мотивованими.

Бабіш став частиною опозиції після того, як його популістський центристський рух ANO програв парламентські вибори 2021 року. У січні минулого року він претендував на посаду президента, але програв Петру Павелу, генералу армії у відставці.

Наразі ANO лідирує в громадських опитуваннях як найпопулярніша політична партія в країні.