Экс-премьера Чехии снова оправдали по делу о мошенничестве с субсидиями ЕС

Суд Праги в среду во второй раз оправдал бывшего премьер-министра Андрея Бабиша по делу о мошенничестве с субсидиями Европейского Союза на сумму почти 2 миллиона евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Дело касалось фермерского хозяйства "Аистово гнездо", которое получало субсидии ЕС после того, как право собственности на него перешло от конгломерата Agrofert, состоящего из около 250 компаний и принадлежащего Бабишу, к членам его семьи. Позже Agrofert снова стал владельцем фермы.

Субсидии предназначались для среднего и малого бизнеса, и Agrofert не имел на них права. Позже конгломерат вернул субсидию.

Бывшую соратницу Бабиша Яну Надьову, которая подписала запрос на субсидию, также оправдали. Судья Ян Сотт заявил, что их действия не считаются преступными.

Обвинение все еще может обжаловать приговор. Оно попросило назначить миллиардеру-популисту три года условного наказания и штраф, который он должен уплатить.

Муниципальный суд Праги оправдал Бабиша и Надьову в январе прошлого года. В сентябре Высший суд Праги отменил решение суда низшей инстанции и назначил повторное рассмотрение дела в том же суде.

Бабиш не признал себя виновным и неоднократно заявлял, что обвинения против него являются политически мотивированными.

Бабиш стал частью оппозиции после того, как его популистское центристское движение ANO проиграло парламентские выборы 2021 года. В январе прошлого года он претендовал на пост президента, но проиграл Петру Павелу, генералу армии в отставке.

Сейчас ANO лидирует в общественных опросах как самая популярная политическая партия в стране.