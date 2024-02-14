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Скандал в одном из крупнейших городов Норвегии: решил принимать беженцев только из Украины

Среда, 14 февраля 2024, 18:43

Пятый крупнейший город Норвегии Драммен принял решение ограничить принятие мигрантов и пускать к себе только выходцев из Украины, чем вызвал острую критику среди национальных партий и правительства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Nettavisen.

Дискуссии об изменениях миграционной политики в городском совете Драммена (городе с населением в 120 тысяч человек) продолжались последние несколько недель – после того как четыре правоцентристские партии, которые имеют большинство в совете, представили свое окончательное предложение.

Они проигнорировали ходатайство норвежского правительства принять 340 беженцев и вместо этого остановились на 125. Кроме того, они включили в проект резолюции положение о том, что Драммен должен принимать только украинских беженцев – потому что поселение еще большего количества людей незападного происхождения будет "препятствием для интеграции".

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Формулировку, которая вызвала скандальные обсуждения, несколько смягчили, добавив ссылку на войну в Украине как причину отдавать приоритет именно беженцам оттуда. Тем не менее, суть резолюции осталась такой же, и ее приняли минимальным количеством голосов – 29 против 28.

Решение немедленно обжаловала оппозиция горсовета Драммена, которая обратилась к правительству с просьбой оценить законность резолюции и требуя ее приостановления до окончательного заключения.

Министр труда и интеграции Норвегии Тоне Бренна уже заявила, что муниципалитеты не могут отсеивать беженцев по стране происхождения – только устанавливать численность прибывших. Более радикально высказался премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре, прямо назвав решение Драммена незаконным в интервью NRK.

Напомним, что норвежское правительство уже дважды за последние месяцы ужесточало условия принятия беженцев из Украины, ссылаясь на невозможность обеспечить такое большое количество людей.

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