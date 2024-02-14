У Раді прокоментували заяву Порошенка про відмову пустити на конференцію в Мюнхен

Верховна рада ввечері 14 лютого прокоментувала заяву лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка про те, що йому відмовились підписувати відрядження для участі в Мюнхенській безпековій конференції.

Відповідне повідомлення було опубліковане на офіційному сайті парламенту, повідомляє "Європейська правда".

У Раді кажуть, що для участі в Мюнхенській безпековій конференції створили парламентську делегацію з представників влади й опозиції, де "Європейську солідарність" представляє Олексій Гончаренко.

"Заяви представників фракції "Європейська солідарність" щодо неучасті їхньої фракції у Мюнхенській конференції з безпеки є маніпулятивними", – додають там.

Пресслужба парламенту також каже, що не отримувала заяв і відповідних документів, які б підтверджували наміри Порошенка провести інші зустрічі в межах відрядження – зокрема з керівництвом ЄС і світовими лідерами.

Сам лідер фракції "Європейська солідарність" заявив, що голова Верховної ради Руслан Стефанчук не підписав розпорядження про відрядження для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки нібито через загрозу життю Порошенка.

Останнім часом було кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами, і ця тема привернула увагу ЗМІ.

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