В Раде прокомментировали заявление Порошенко об отказе пустить на конференцию в Мюнхен

Верховная рада вечером 14 февраля прокомментировала заявление лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко о том, что ему отказались подписывать командировку для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте парламента, сообщает "Европейская правда".

В Раде говорят, что для участия в Мюнхенской конференции по безопасности создали парламентскую делегацию из представителей власти и оппозиции, где "Европейскую солидарность" представляет Алексей Гончаренко.

"Заявления представителей фракции "Европейская солидарность" относительно неучастия их фракции в Мюнхенской конференции по безопасности являются манипулятивными", – добавляют там.

Пресс-служба парламента также говорит, что не получала заявлений и соответствующих документов, которые бы подтверждали намерения Порошенко провести другие встречи в рамках командировки – в частности с руководством ЕС и мировыми лидерами.

Сам лидер фракции "Европейская солидарность" заявил, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук не подписал распоряжение о командировке для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности якобы из-за угрозы жизни Порошенко.

В последнее время было несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встречи с международными партнерами, и эта тема привлекла внимание СМИ.

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