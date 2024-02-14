У Північній Македонії визначили дати дострокових президентських і парламентських виборів 

Спікер парламенту Північної Македонії в середу офіційно призначив дострокові парламентські та президентські вибори на весну.

Про це повідомляє "Слободен печат", пише "Європейська правда".

Під тиском опозиції основні політичні партії Північної Македонії в грудні погодилися провести загальні вибори 8 травня, на два місяці раніше, ніж мали відбутись планові вибори.

Головна опозиційна правоцентристська партія VMRO-DPMNE вже давно наполягає на дострокових виборах, звинувачуючи правлячих лівоцентристських соціал-демократів та їхніх молодших партнерів по коаліції в корупції, кумівстві та некомпетентності.

Відповідно до закону, підписаного в середу головою парламенту Йованом Мітрескі, перший тур президентських виборів відбудеться 24 квітня.

Другий збігатиметься з парламентськими виборами 8 травня.

Минулого місяця в країні було призначено тимчасовий уряд, вперше його очолив етнічний албанець.

Північна Македонія разом із сусідньою Албанією розпочала переговори про членство в ЄС у 2022 році і є кандидатом на вступ з 2005 року.

Серед інших необхідних критеріїв членства, країна повинна змінити свою конституцію, щоб визнати етнічну болгарську меншину. Це дуже суперечливе питання для Північної Македонії, яка вже змінила свою назву, аби зняти грецьке вето заради вступу в НАТО.