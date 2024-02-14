В Северной Македонии определили даты досрочных президентских и парламентских выборов 

Спикер парламента Северной Македонии в среду официально назначил досрочные парламентские и президентские выборы на весну.

Об этом сообщает "Слободен печат", пишет "Европейская правда".

Под давлением оппозиции основные политические партии Северной Македонии в декабре согласились провести всеобщие выборы 8 мая, на два месяца раньше, чем должны были состояться плановые выборы.

Главная оппозиционная правоцентристская партия VMRO-DPMNE уже давно настаивает на досрочных выборах, обвиняя правящих левоцентристских социал-демократов и их младших партнеров по коалиции в коррупции, кумовстве и некомпетентности.

Согласно закону, подписанному в среду председателем парламента Йованом Митрески, первый тур президентских выборов состоится 24 апреля.

Второй будет совпадать с парламентскими выборами 8 мая.

В прошлом месяце в стране было назначено временное правительство, впервые его возглавил этнический албанец.

Северная Македония вместе с соседней Албанией начала переговоры о членстве в ЕС в 2022 году и является кандидатом на вступление с 2005 года.

Среди других необходимых критериев членства, страна должна изменить свою конституцию, чтобы признать этническое болгарское меньшинство. Это очень спорный вопрос для Северной Македонии, которая уже изменила свое название, чтобы снять греческое вето ради вступления в НАТО.