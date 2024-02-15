В Польше эвакуировали 200 человек из-за бомбы времен Второй мировой
Четверг, 15 февраля 2024, 07:45
В польском городе Скавина, недалеко от Кракова, эвакуировали 200 человек из-за найденной старой авиабомбы.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Неразорвавшуюся бомбу обнаружили во время работы экскаватора на частном участке. Объект в длину достигает почти метра, в диаметре – 20 см и может содержать около 20 кг тротила.
После находки эвакуировали жителей близлежащих домов, всего около 200 человек, им предложили разместиться в школе.
Сообщалось, что саперы попытаются извлечь бомбу из почвы и забрать на полигон.
В феврале 2023 года в море возле Гданьска обнаружили сразу четыре бомбы времен Второй мировой войны, а осенью возле Гданьска нашли остатки немецкого военного судна.
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