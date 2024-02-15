Пашинян: Загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану – прояв деструктивної політики Баку

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян покладає відповідальність на Азербайджан за нещодавнє загострення на кордоні між двома країнами.

Заяву очільника вірменського уряду наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю за необхідне підкреслити, що те, що сталося, є черговим проявом деструктивної політики Азербайджану", – сказав Пашинян.

За його словами, останні події показують, що "наміри Азербайджану залишаються незмінними – проводити політику військового примусу щодо Вірменії".

Нагадаємо, у вівторок Міноборони Вірменії повідомило, що четверо вірменських військовослужбовців загинули внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї з боку азербайджанських збройних сил.

Перед цим Державна прикордонна служба Азербайджану заявила, що один солдат був поранений внаслідок вогню з боку Вірменії на тій же ділянці кордону.

Це стало найсерйознішим прикордонним конфліктом між двома країнами з часу військової операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху у вересні 2023 року.