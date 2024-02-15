Армянский премьер-министр Никол Пашинян возлагает ответственность на Азербайджан за недавнее обострение на границе между двумя странами.

Заявление главы армянского правительства приводит News.am, сообщает "Европейская правда".

"Я считаю необходимым подчеркнуть, что то, что произошло, является очередным проявлением деструктивной политики Азербайджана", – сказал Пашинян.

По его словам, последние события показывают, что "намерения Азербайджана остаются неизменными – проводить политику военного принуждения в отношении Армении".

Напомним, во вторник Минобороны Армении сообщило, что четверо армянских военнослужащих погибли в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Перед этим Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что один солдат был ранен в результате огня со стороны Армении на том же участке границы.

Это стало самым серьезным пограничным конфликтом между двумя странами со времени военной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года.