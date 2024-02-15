В Кремле считают заявление об угрозе для нацбезопасности США "уловками Белого дома"

Москва видит в заявлениях в США о серьезной угрозе для нацбезопасности со стороны России попытку убедить республиканцев в Конгрессе одобрить проект с помощью для Украины.

Как сообщает российское агентство "Интерфакс", об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В публичных комментариях он намекнул, что считает заявление главы комитета Палаты представителей США по разведке о "серьезной угрозе" американской национальной безопасности игрой Белого дома, чтобы убедить республиканцев проголосовать за проект со средствами на поддержку Украины.

"Давайте дождемся этого брифинга. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами подтолкнуть Конгресс к голосованию за проект по выделению денег, это ясно. На какие ухищрения пойдет Белый дом – посмотрим", – сказал Песков.

Накануне председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники утверждали, что угроза связана с Россией.

Источники американского телеканала ABC News утверждают, что "серьезная угроза нацбезопасности" США, о которой заговорили 14 февраля, касается вероятных намерений России запустить в космос ядерное оружие.

В то же время издание The New York Times озвучило версию о том, что заявление является игрой с целью мотивировать республиканцев поддержать многострадальный законопроект со средствами на поддержку Украины.