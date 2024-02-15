Під час трансатлантичного перельоту в літаку Boeing 787 Dreamliner перестали працювати майже всі туалети, що змусило пілотів розвертатися та повернутись в аеропорт Амстердама.

Як пише "Європейська правда", про це Business Insider повідомив представник авіакомпанії KLM.

"Рейс KL601 до Лос-Анджелеса повернувся до Амстердама у понеділок, оскільки під час польоту було виявлено, що туалети більше не функціонують належним чином. Ця несправність сталася після вильоту", – зазначають в авіакомпанії.

Як інформує Airlive.net, вісім з дев'яти туалетів перестали працювати в літаку, який перевозив понад 200 пасажирів з Амстердама до Лос-Анджелеса в понеділок.

Дані Flightradar24 свідчать про те, що пілоти вперше подумали про повернення до Нідерландів приблизно через годину після початку польоту. Літак зробив коло на північ від Великої Британії, перш ніж продовжити політ.

Втім, через дві години літак розвернувся над Гренландією та повернувся в амстердамський аеропорт "Схіпхол", а тому пасажири мали шість з половиною годин польоту в нікуди.

Авіакомпанія замінила літак на інший, повідомили в KLM. Він вилетів з Амстердама на дев'ять годин пізніше, ніж було заплановано.

Boeing 787 Dreamliner з несправними туалетами, схоже, полагодили вночі, оскільки він полетів до Х'юстона та назад у вівторок, повідомляє Flightradar24.

Зміна маршруту через несправні туалети не є чимось незвичайним.

У квітні минулого року 300 пасажирам Austrian Airlines довелося перебронювати квитки після того, як у п'яти з восьми туалетів не працював змив води належним чином.

А в 2018 році рейс авіакомпанії Norwegian, на борту якого, за іронією долі, було 85 сантехніків, був змушений повернутися в аеропорт через несправність туалетів.

Напередодні рейс угорського лоукостера Wizz Air з грузинського Кутаїсі до Барселони розвернули назад через повідомлення про нібито вибухівку на борту.

Раніше аеропорт Вільнюса був змушений призупинити всі рейси через з’їзд пасажирського літака зі злітно-посадкової смуги.