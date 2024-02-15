Самолет рейсом в США вернулся в Амстердам из-за поломки почти всех туалетов

Во время трансатлантического перелета в самолете Boeing 787 Dreamliner перестали работать несколько туалетов, что заставило пилотов развернуться и вернуться в аэропорт Амстердама.

Как пишет "Европейская правда", об этом Business Insider сообщил представитель авиакомпании KLM.

"Рейс KL601 в Лос-Анджелес вернулся в Амстердам в понедельник, поскольку во время полета было обнаружено, что туалеты больше не функционируют должным образом. Эта неисправность произошла после вылета", – отмечают в авиакомпании.

Как информирует Airlive.net, восемь из девяти туалетов перестали работать в самолете, который перевозил более 200 пассажиров из Амстердама в Лос-Анджелес в понедельник.

Данные Flightradar24 свидетельствуют о том, что пилоты впервые подумали о возвращении в Нидерланды примерно через час после начала полета. Самолет сделал круг к северу от Великобритании, прежде чем продолжить полет.

Впрочем, через два часа самолет развернулся над Гренландией и вернулся в амстердамский аэропорт "Схипхол", а потому у пассажиров было шесть с половиной часов полета в никуда.

Авиакомпания заменила самолет на другой, сообщили в KLM. Он вылетел из Амстердама на девять часов позже, чем было запланировано.

Boeing 787 Dreamliner с неисправными туалетами, похоже, починили ночью, поскольку он полетел в Хьюстон и обратно во вторник, сообщает Flightradar24.

Изменение маршрута из-за неисправных туалетов не является чем-то необычным.

В апреле прошлого года 300 пассажирам Austrian Airlines пришлось перебронировать билеты после того, как в пяти из восьми туалетов не работал смыв воды должным образом.

А в 2018 году рейс авиакомпании Norwegian, на борту которого, по иронии судьбы, было 85 сантехников, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неисправности туалетов.

Накануне рейс венгерского лоукостера Wizz Air из грузинского Кутаиси в Барселону развернули обратно из-за сообщения о якобы взрывчатке на борту.

Ранее аэропорт Вильнюса был вынужден приостановить все рейсы из-за съезда пассажирского самолета со взлетно-посадочной полосы.