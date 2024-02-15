Действующий президент Литвы уверенно лидирует в новом рейтинге

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа остается лидером рейтинга согласно свежим данным опроса.

Об этом свидетельствуют данные опроса Spinter tyrimai, проведенного по заказу портала Delfi, сообщает "Европейская правда".

По данным опроса, в декабре за Науседу хотели бы проголосовать бы 25,8% респондентов, а в январе – 23,5%.

На втором месте остается адвокат Игнас Вегеле, который на президентских выборах зарегистрировался как независимый кандидат. В декабре его хотели видеть на посту лидера страны 12,8% респондентов, в январе – 12,2%.

На третьем месте – премьер-министр Ингрида Шимоните. В декабре ее хотели видеть президентом 10,4% опрошенных, а в январе – 10,9%.

По данным Spinter tyrimai, Науседа одинаково популярен среди всех социально-демографических групп.

Вегеле популярнее среди людей с низким и средним образованием, низкими и средними доходами, проживающих в районных центрах и сельской местности.

Шимоните популярнее среди респондентов из крупных городов, с высшим образованием и высоким доходом.

В декабре Науседа объявил, что будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах.

Президентские выборы в стране состоятся 12 мая 2024 года.