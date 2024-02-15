Білий дім оголосив про захист від депортації палестинців у США

Білий дім оголосив, що палестинці, які проживають у Сполучених Штатах, будуть захищені від депортації на тлі війни, що триває між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"У світлі конфлікту, що триває, та гуманітарних потреб на місцях (у Газі), президент Байден підписав меморандум про відстрочку депортації деяких палестинців, які перебувають на території США", – зазначив він.

За словами Саллівана, цей захист триватиме 18 місяців та надасть палестинцям, які мають на це право, тимчасовий притулок.

"Засуджені за скоєння тяжких злочинів або ті, хто з інших причин становить загрозу громадській безпеці, не мають права на відстрочку примусового виїзду. Будь-хто, хто добровільно повернеться на палестинські території, втратить будь-який такий захист", – йдеться в його заяві.

Рішення Байдена з'явилося після того, як понад 100 законодавців-демократів закликали Білий дім використати або відстрочку примусового виїзду, або подібні повноваження під назвою "тимчасовий захищений статус", щоб гарантувати, що палестинці, які наразі перебувають у США, не будуть змушені повертатися до небезпечних умов проживання у Газі.

Раніше повідомляли, що Держдеп США проводить розслідування щодо можливого порушення використання американської зброї з боку підрозділів армії Ізраїлю під час бойових дій в Газі.

У неділю президент США Джо Байден сказав ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу в телефонній розмові, що, на його думку, "військова операція в Рафаху не повинна продовжуватися без надійного і здійсненного плану" захисту і підтримки палестинців, які там знайшли прихисток.

За даними ЗМІ, глава Білого дому у приватних розмовах зневажливо висловлюється про Нетаньягу, однак не змінює політику США щодо Ізраїлю та Гази.