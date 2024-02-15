Белый дом объявил о защите палестинцев от депортации

Белый дом объявил, что палестинцы, проживающие в Соединенных Штатах, будут защищены от депортации на фоне войны, которая продолжается между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"В свете продолжающегося конфликта и гуманитарных потребностей на местах (в Газе) президент Байден подписал меморандум об отсрочке депортации некоторых палестинцев, находящихся на территории США", – отметил он.

По словам Салливана, эта защита продлится 18 месяцев и предоставит палестинцам, которые имеют на это право, временное убежище.

"Осужденные за совершение тяжких преступлений или те, кто по другим причинам представляет угрозу общественной безопасности, не имеют права на отсрочку принудительного выезда. Любой, кто добровольно вернется на палестинские территории, потеряет любую такую защиту", – говорится в его заявлении.

Решение Байдена появилось после того, как более 100 законодателей-демократов призвали Белый дом использовать или отсрочку принудительного выезда, или подобные полномочия под названием "временный защищенный статус", чтобы гарантировать, что палестинцы, которые сейчас находятся в США, не будут вынуждены возвращаться в опасные условия проживания в Газе.

Ранее сообщалось, что Госдеп США проводит расследование относительно возможного нарушения использования американского оружия со стороны подразделений армии Израиля во время боевых действий в Газе.

В воскресенье президент США Джо Байден сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре, что, по его мнению, "военная операция в Рафахе не должна продолжаться без надежного и осуществимого плана" защиты и поддержки палестинцев, которые там нашли убежище.

По данным СМИ, глава Белого дома в частных разговорах пренебрежительно высказывается о Нетаньяху, однако не меняет политику США в отношении Израиля и Газы.