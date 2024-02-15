Туреччина відправила катери на порятунок екіпажу затонулого в Мармуровому морі судна

Туреччина розпочала пошуково-рятувальну місію після того, як вантажне судно з шістьма членами екіпажу на борту затонуло в четвер у Мармуровому морі поблизу Стамбула.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами міністра транспорту та інфраструктури Абдулкадіра Уралоглу, турецьке вантажне судно Batuhan A довжиною 69 метрів перевозило доломіт, який використовується для виробництва цементу, до турецького порту Гемлік, коли воно затонуло.

Рятувальні катери відправили після того, як судно подало сигнал лиха ще до світанку, і зв'язок з ним було втрачено, сказав міністр.

За інформацією державного агентства Anadolu, екіпажі берегової охорони вже знайшли порожній рятувальний пліт в зоні, де, як вважають, затонуло судно.

Вважають, що всі зниклі члени екіпажу є громадянами Туреччини.

У 2021 році судно Batuhan A сіло на мілину, коли наближалося до порту в провінції Чанаккале на північному заході Туреччини, і його довелося буксирувати в безпечне місце, зазначає Anadolu.

Напередодні у Туреччині влада затримала чотирьох осіб у зв'язку з потужним зсувом ґрунту, який накрив золотодобувну шахту на сході країни, внаслідок чого щонайменше дев'ять робітників зникли безвісти.

Зсув стався у вівторок на шахті Copler компанії Anagold Madencilik в місті Іліч у гірській провінції Ерзінджан.