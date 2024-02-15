Турция отправила катера на спасение экипажа затонувшего в Мраморном море судна

Турция начала поисково-спасательную миссию после того, как грузовое судно с шестью членами экипажа на борту затонуло в четверг в Мраморном море вблизи Стамбула.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу, турецкое грузовое судно Batuhan A длиной 69 метров перевозило доломит, который используется для производства цемента, в турецкий порт Гемлик, когда оно затонуло.

Спасательные катера отправили после того, как судно подало сигнал бедствия еще до рассвета, и связь с ним была потеряна, сказал министр.

По информации государственного агентства Anadolu, экипажи береговой охраны уже нашли пустой спасательный плот в зоне, где, как полагают, затонуло судно.

Считается, что все пропавшие члены экипажа являются гражданами Турции.

В 2021 году судно Batuhan A село на мель, когда приближалось к порту в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, и его пришлось буксировать в безопасное место, отмечает Anadolu.

Накануне в Турции власти задержали четырех человек в связи с мощным оползнем, который накрыл золотодобывающую шахту на востоке страны, в результате чего по меньшей мере девять рабочих пропали без вести.

Оползень произошел во вторник на шахте Copler компании Anagold Madencilik в городе Илич в горной провинции Эрзинджан.