У Литві фермери планують провести нову акцію протесту

Литовські фермери оголосили про намір провести ще одну акцію протесту по всій країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Сільськогосподарський союз Литви пояснив своє рішення тим, що ігноруються вимоги фермерів щодо розміру акцизного податку на скраплений нафтовий газ та інші проблеми, через які вони протестували в січні.

"З огляду на зростаюче розчарування фермерів повільними й ухильними діями міністерств, ми не сумніваємося, що цей етап протесту буде масовим та торкнеться всієї Литви. Хоча досі фермери були налаштовані мирно, передбачити їхні подальші дії стає дедалі важче", – йдеться в пресрелізі союзу.

Фермери зазначили, що конкретні кроки цього етапу протестів будуть оголошені пізніше.

Союз заявив, що досі немає ясності щодо відновлення багаторічних лук, нових обмежень господарської діяльності на сільськогосподарських землях, до кінця не розв'язано проблему в молочній сфері, а також зберігається мовчання про те, які дії будуть вжиті щодо транзиту російського зерна, водночас зауваження аграріїв щодо акцизу на скраплений газ не враховано.

"Фермери, які протестували, вимагали, щоб акциз на скраплений нафтовий газ не був вищим, ніж у сусідніх країнах, але в публічному просторі чути, що уряд запропонує 41 євро, що все одно набагато більше, ніж у сусідніх Польщі та Латвії", – йдеться в заяві.

У січні після дводенного протесту литовські фермери залишили Вільнюс, до якого приїхали на тракторах.

Перед цим сільськогосподарський союз подав до Вільнюського муніципалітету заявку на продовження акцій протесту в литовській столиці, але отримав відмову.

До того на акцію протесту зібралися кілька тисяч фермерів, близько 1300 з них приїхали до Вільнюса на тракторах.

Фермери закликали скасувати підвищення акцизу на скраплений нафтовий газ та повернути пільги з акцизного податку на дизельне паливо для сільськогосподарської техніки.