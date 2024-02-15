Под давлением фермеров парламент Литвы снизил акциз на LPG

Литовский парламент в четверг снизил акциз на сжиженный нефтяной газ (LPG) с 304 евро до 13 евро за тонну с 1 марта – это было одно из требований недавнего протеста фермеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

На том же голосовании парламент снял ограничения на использование необлагаемого дизельного топлива фермерами. 108 депутатов проголосовали "за", ни один не выступил против, а пять депутатов воздержались.

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас, наиболее ярый противник снижения акцизов на LPG, не участвовал в заседании. Премьер-министр Ингрида Шимоните также отсутствовала.

Кястутис Мажейка, член Комитета по вопросам села, сказал, что от снижения налога больше всего выиграют не фермеры, а домохозяйства, которые пользуются LPG.

"В последнее время люди ездят в Латвию и Польшу с баллонами, чтобы купить (LPG)... Эти люди почувствуют эффект больше и раньше, чем фермеры, которые почувствуют изменения только летом", – сказал Мажейка.

В январе фермеры устроили массовый протест в Вильнюсе, требуя от правительства отменить повышение акциза на LPG, действующее с 1 января, и вернуть сниженную ставку акциза на дизельное топливо для их грузовиков.

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас заявил в среду, что низкий акцизный сбор на LPG будет способствовать дальнейшему импорту продукта из России и препятствовать людям и предприятиям инвестировать в менее загрязняющее топливо.

Этим решением парламент отступает от курса на уменьшение загрязнения и активную борьбу с изменением климата, отметил он.

13 февраля литовские фермеры объявили о намерении провести еще одну акцию протеста по всей стране. Сельскохозяйственный союз Литвы объяснил свое решение тем, что игнорируются требования фермеров относительно размера акцизного налога на сжиженный нефтяной газ.