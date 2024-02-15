ЄС не бачить необхідності продовжувати угоду про транзит російського газу через Україну напередодні запланованого на кінець року закінчення терміну дії договору.

Про це заявила у четвер єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, її цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Аналіз ЄС свідчить про те, що країни, через які проходить маршрут транзиту газу, – а це Австрія, Італія та Словаччина – зможуть знайти альтернативні джерела постачання, сказала Сімсон.

"Ми не зацікавлені у продовженні тристоронньої угоди про транзит газу з Росією, термін дії якої закінчується до кінця цього року", – заявила Сімсон на засіданні комітету Європарламенту.

"Виходячи з нашої попередньої аналітики, існують альтернативні рішення для постачання цих країн, які все ще отримують частину газу через український маршрут", – сказала вона.

Європа намагається позбутися імпорту російського газу після того, як Росія скоротила газопостачання до ЄС після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За даними S&P Global Commodity Insights, Європа отримує близько 12 мільярдів кубометрів газу на рік через Україну.

До війни в Україні Росія постачала до Європи 155 млрд кубометрів газу на рік.

Аналітики кажуть, що припинення транзитної угоди з Україною може призвести до незначного зростання цін на газ в Європі, але не поставить під загрозу загальну енергетичну безпеку Європи.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло про підготовку ЄС до того, що транзит російського газу через Україну не буде продовжено.

Як повідомлялося, поставки природного газу в Європу російським енергетичним гігантом "Газпром" у 2023 році скоротилися на 55,6% у порівнянні з роком раніше.