ЕС не видит необходимости продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину накануне запланированного на конец года окончания срока действия договора.

Об этом заявила в четверг еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Анализ ЕС свидетельствует о том, что страны, через которые проходит маршрут транзита газа, – а это Австрия, Италия и Словакия – смогут найти альтернативные источники поставок, сказала Симсон.

"Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает до конца этого года", – заявила Симсон на заседании комитета Европарламента.

"Исходя из нашей предыдущей аналитики, существуют альтернативные решения для снабжения этих стран, которые все еще получают часть газа через украинский маршрут", – сказала она.

Европа пытается избавиться от импорта российского газа после того, как Россия сократила газоснабжение в ЕС после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

По данным S&P Global Commodity Insights, Европа получает около 12 миллиардов кубометров газа в год через Украину.

До войны в Украине Россия поставляла в Европу 155 млрд кубометров газа в год.

Аналитики говорят, что прекращение транзитного соглашения с Украиной может привести к незначительному росту цен на газ в Европе, но не поставит под угрозу общую энергетическую безопасность Европы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о подготовке ЕС к тому, что транзит российского газа через Украину не будет продлен.

Как сообщалось, поставки природного газа в Европу российским энергетическим гигантом "Газпром" в 2023 году сократились на 55,6% по сравнению с годом ранее.