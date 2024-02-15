Росія під абсурдним приводом відмовилась видати Молдові олігарха-втікача Шора

Росія відповіла Інтерполу на запит про видання молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, засудженого на батьківщині до 15 років позбавлення волі через причетність до "крадіжки мільярда" з банківської системи.

Про це в етері телеканалу Jurnal TV заявив голова представництва Інтерполу в Молдові Віорел Центіу, повідомляє "Європейська правда".

Центіу підтвердив, що Інтерпол отримав відповідь РФ на запит про екстрадицію Шора, яка, за його словами, є "абсурдною і ненормальною".

"Російська влада посилається на статтю 3 Конституції, щоб аргументувати своє невтручання до справи Шора. Нагадаю, що у статті 3 йдеться про невтручання організації в політичні, військові, релігійні та расові питання", – сказав він.

Голова молдовського представництва Інтеполу, однак, нагадав, що запит організації ще у 2021 році визнали законним і відповідним Конституції Молдови.

"Маючи цю останню відповідь, ми можемо сказати, що Російська Федерація не виконує свої зобов'язання як держава-член організації", – констатував він.

Ілана Шора у Молдові засудили до 15 років в'язниці і конфіскації майна на 5 млрд леїв (понад $250 млн) у справі про "крадіжку мільярда" з банків країни.

Шор останніми роками переховувався від молдовського правосуддя в Ізраїлі. Однак після нападу ХАМАС він залишив країну.

Донедавна у Молдові функціонував та організовував антиурядові протести політичний проєкт Шора – популістська партія "Шор", доки КС Молдови не оголосив її незаконною через фінансування з Росії.

Партія спробувала відновити діяльність під назвою "Шанс", її кандидати мали масово балотуватися на місцевих виборах у Молдові. Проте за два дні до голосування їх зняли з перегонів на підставі звіту Служби інформації та безпеки Молдови.