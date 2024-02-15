Россия под абсурдным предлогом отказалась выдать Молдове беглого олигарха Шора

Россия ответила Интерполу на запрос о выдаче молдавского беглого олигарха Илана Шора, приговоренного на родине к 15 годам лишения свободы за причастность к "краже миллиарда" из банковской системы.

Об этом в эфире телеканала Jurnal TV заявил глава представительства Интерпола в Молдове Виорел Центиу, сообщает "Европейская правда".

Центиу подтвердил, что Интерпол получил ответ РФ на запрос об экстрадиции Шора, который, по его словам, является "абсурдным и ненормальным".

"Российские власти ссылаются на статью 3 Конституции, чтобы аргументировать свое невмешательство в дело Шора. Напомню, что в статье 3 говорится о невмешательстве организации в политические, военные, религиозные и расовые вопросы", – сказал он.

Глава молдавского представительства Интепола, однако, напомнил, что запрос организации еще в 2021 году признали законным и соответствующим Конституции Молдовы.

"Имея этот последний ответ, мы можем сказать, что Российская Федерация не выполняет свои обязательства как государство-член организации", – констатировал он.

Илана Шора в Молдове приговорили к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества на 5 млрд леев (более $250 млн) по делу о "краже миллиарда" из банков страны.

Шор последние годы скрывался от молдовского правосудия в Израиле. Однако после нападения ХАМАС он покинул страну.

До недавнего времени в Молдове функционировал и организовывал антиправительственные протесты политический проект Шора – популистская партия "Шор", пока КС Молдовы не объявил ее незаконной из-за финансирования из России.

Партия попыталась возобновить деятельность под названием "Шанс", ее кандидаты должны были массово баллотироваться на местных выборах в Молдове. Однако за два дня до голосования их сняли с гонки на основании отчета Службы информации и безопасности Молдовы.