Парламент Нідерландів обмежив можливість навчання іноземних студентів англійською

Нижня палата нідерландського парламенту – Палата представників – 15 лютого схвалила пропозицію обмежити кількість іноземних студентів, які можуть навчатись на англомовних курсах у коледжах і вишах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Пропозицію щодо обмежень для студентів-іноземців запропонувала права партія VVD, яку очолював нинішній голова уряду Марк Рютте.

План має на меті дозволити навчальним закладам приймати менше іноземних студентів, тоді як раніше можна було лише встановити максимум для англомовного та нідерландськомовного варіантів курсу.

Депутатка Палати представників Нідерландів від VVD Клер Мартенс представила ініціативу як "незначну поправку до бюджету" Міністерства освіти, культури і науки країни.

Партія вирішила випередити плани очільника відомства Роберта Дейкграафа, який хотів подати закон про зменшення кількості іноземних студентів у коледжах та університетах.

Представник ліберальної D66 Ян Патернотте розкритикував наміри VVD, назвавши їх "конституційним безладом". Він, серед іншого, обурився, що тепер Сенат (верхня палата) не зможе внести зміни до пропозиції, не проголосувавши за бюджет Міністерства освіти.

Як відомо, імміграція є складною темою для нідерландського суспільства, на антиіммігрантських та антиісламських гаслах перемогу на останніх парламентських виборах здобула ультраправа "Партія свободи".

Втім, схоже, що у її лідера Герта Вілдерса не вийде сформувати уряд більшості.