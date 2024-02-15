Парламент Нидерландов ограничил возможность обучения иностранных студентов на английском

Нижняя палата нидерландского парламента – Палата представителей – 15 февраля одобрила предложение ограничить количество иностранных студентов, которые могут учиться на англоязычных курсах в колледжах и вузах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Предложение об ограничениях для студентов-иностранцев предложила правая партия VVD, которую возглавлял нынешний глава правительства Марк Рютте.

План имеет целью позволить учебным заведениям принимать меньше иностранных студентов, тогда как раньше можно было только установить максимум для англоязычного и нидерландскоязычного вариантов курса.

Депутат Палаты представителей Нидерландов от VVD Клэр Мартенс представила инициативу как "незначительную поправку в бюджет" Министерства образования, культуры и науки страны.

Партия решила опередить планы главы ведомства Роберта Дейкграафа, который хотел подать закон об уменьшении количества иностранных студентов в колледжах и университетах.

Представитель либеральной D66 Ян Патернотте раскритиковал намерения VVD, назвав их "конституционным беспорядком". Он, среди прочего, возмутился, что теперь Сенат (верхняя палата) не сможет внести изменения в предложение, не проголосовав за бюджет Министерства образования.

Как известно, иммиграция является сложной темой для нидерландского общества, на антииммигрантских и антиисламских лозунгах победу на последних парламентских выборах одержала ультраправая "Партия свободы".

Впрочем, похоже, что у ее лидера Герта Вилдерса не получится сформировать правительство большинства.