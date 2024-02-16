Пентагон планує запускати супутники у космос майже щотижня

США планують виводити на орбіту груп менших за розміром, недорогих і стійких супутників, які можна запускати майже щотижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця глави Пентагону Кетлін Гікс, яку цитує New York Times.

Її заява з’явилась на тлі інформації про загрози, пов'язані з протисупутниковим потенціалом, який розвиває Росія.

За словами Гікс, США переходять до запуску "груп менших, стійких, дешевших супутників", які можна "запускати майже щотижня".

"Довгий час наші групи супутників можна було перерахувати по пальцях – супутники розміром зі шкільний автобус, на купівлю і будівництво яких йшли десятиліття, а на запуск – роки", – нагадала вона.

Зараз більшість американських військових супутникових систем надзвичайно вразливі до ймовірної атаки, оскільки вони дуже нечисленні і дуже великі.

Війна в Україні показала, наскільки життєво важливими є ці інструменти. Частково покладаючись на американські супутникові знімки, надані приватними компаніями, Україна змогла відстежувати пересування росіян більш ретельно, ніж це дозволили б технології в будь-якій попередній війні, і підтримувати свої системи зв'язку, незважаючи на спроби Росії заглушити їх.

Як свідчать бюджетні документи, Агентство космічного розвитку Пентагону виділяє майже 14 мільярдів доларів на наступні п'ять років на створення нової системи, хоча затримки з боку Конгресу в затвердженні бюджету на 2024 рік можуть уповільнити цей процес, кажуть представники оборонного відомства.

Раніше голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" – джерела стверджували, що загроза пов'язана з Росією.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу підтвердив, що загроза існує та "пов'язана з протисупутниковим потенціалом, який розвиває Росія", але наголосив, що наразі йдеться не про актуальну загрозу, а наміри Москви розвивати відповідні засоби.