Пентагон планирует запускать спутники в космос почти каждую неделю

США планируют выводить на орбиту групп меньших по размеру, недорогих и устойчивых спутников, которые можно запускать почти каждую неделю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс, которую цитирует New York Times.

Ее заявление появилось на фоне информации об угрозах, связанных с противоспутниковым потенциалом, который развивает Россия.

По словам Хикс, США переходят к запуску "групп меньших, устойчивых, более дешевых спутников", которые можно "запускать почти каждую неделю".

"Долгое время наши группы спутников можно было пересчитать по пальцам – спутники размером со школьный автобус, на покупку и строительство которых уходили десятилетия, а на запуск – годы", – напомнила она.

Сейчас большинство американских военных спутниковых систем чрезвычайно уязвимы к возможной атаке, поскольку они очень немногочисленны и очень большие.

Война в Украине показала, насколько жизненно важны эти инструменты. Частично полагаясь на американские спутниковые снимки, предоставленные частными компаниями, Украина смогла отслеживать передвижения россиян более тщательно, чем это позволили бы технологии в любой предыдущей войне, и поддерживать свои системы связи, несмотря на попытки России заглушить их.

Как свидетельствуют бюджетные документы, Агентство космического развития Пентагона выделяет почти 14 миллиардов долларов на следующие пять лет на создание новой системы, хотя задержки со стороны Конгресса в утверждении бюджета на 2024 год могут замедлить этот процесс, говорят представители оборонного ведомства.

Ранее председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники утверждали, что угроза связана с Россией.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге подтвердил, что угроза существует и "связана с противоспутниковым потенциалом, который развивает Россия", но подчеркнул, что сейчас речь идет не об актуальной угрозе, а о намерениях Москвы развивать соответствующие средства.