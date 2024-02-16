Министр обороны Болгарии: Заявления Трампа о НАТО вполне понятны

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев назвал "вполне понятными" заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не будет защищать страны НАТО, которые не выполняют своих обязательств по расходам.

Заявление болгарского министра приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Тагарев отметил, что страны-члены НАТО, которые взяли на себя обязательства, должны их уважать.

"Трамп ведет предвыборную кампанию, и его позиция вполне понятна. Все страны взяли на себя такое обязательство еще на саммите в 2014 году, то есть 10 лет назад, и тот факт, что некоторые из них до сих пор не достигли этих 2% (от ВВП на оборону), вызывает беспокойство. Мы должны нести это бремя вместе", – сказал глава болгарского оборонного ведомства.

В то же время он призвал "не делать шаг к отделению Европы от Северной Америки".

Тагарев отметил, что Болгария имеет 2% расходов на оборону в запланированном государственном бюджете на 2024 год и планирует тратить столько же до 2032 года.

"Около трети этого бюджета – это инвестиции в новые боевые способности, что достаточно хорошо воспринимается нашими союзниками. Ни один квадратный сантиметр территории НАТО не будет отдан стране-агрессору", – добавил он.

Напомним, Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".