Госпогранслужба: Из-за блокады польских фермеров может задерживаться гуманитарная помощь

В Госпогранслужбе предполагают, что из-за блокады польскими фермерами пунктов пропуска может задерживаться доставка гуманитарной помощи.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, которого цитирует "Радио Свобода", информирует "Европейская правда".

"При том количестве пересечений границы, которое мы имеем на данный момент по движению грузовых транспортных средств, у меня также есть сомнения, что участники этой блокады пропускают необходимое количество или возможное количество гуманитарной помощи, которая идет в Украину по всем направлениям", – сказал Демченко.

Он добавил, что польские протестующие "скорее всего, даже не выделяют" грузовики с гуманитарной помощью.

На уточнение относительно того, "застряла" ли на границе гуманитарная помощь, Демченко ответил: "Скорее всего, да".

По состоянию на пятницу, 16 февраля, польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях застряли более трех тысяч грузовиков.

Накануне глава украинского правительства Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой правительства Польши Дональдом Туском обсудил ситуацию на границе, где польские фермеры устроили блокаду украинских грузовиков.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной об условиях экспорта некоторой агропродукции находятся на завершающей стадии.

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