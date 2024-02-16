В ОП розкрили зміст угоди з Німеччиною про співробітництво у сфері безпеки

В Офісі президента України опублікували пункти двосторонньої угоди з Німеччиною про безпекову співпрацю.

Про зміст угоди написав заступник керівника ОП Ігор Жовква у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Безпрецедентна угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною підписана лідерами держав у Берліні. Це вже друга угода, після угоди з Великою Британією, яку ми підписуємо на виконання Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року", – зазначив він.

За словами Жовкви, укладенню угоди передували чотири раунди інтенсивних переговорів, у тому числі в Берліні.

Як наслідок:

був зафіксований рекордний рівень підтримки Німеччини на 2024 рік – 7,1 мільярда євро фінансової і військової допомоги;

Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ, зокрема у контексті наших прагнень до членства в ЄС і НАТО. Угода жодним чином не перешкоджає шляху України до майбутнього членства в НАТО;

закріплені основні напрямки довгострокової військової підтримки Німеччини. Передбачена спільна робота над забезпеченням стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати агресію в майбутньому, шляхом продовження надання допомоги Німеччини у сфері безпеки та сучасного військового обладнання;

невійськовий блок співпраці включає не лише поглиблення економічного співробітництва і фінансово-технічну підтримку, але й підтримку стійкості енергетичної та іншої критичної інфраструктури, посилення співпраці у сферах інформаційної безпеки та боротьби з організованою злочинністю;

особливу увагу приділено співпраці у сфері оборонної промисловості та підтримці високотехнологічного розвитку ВПК України, в тому числі за рахунок німецьких інвестицій;

закріпили механізм екстреного реагування впродовж 24 годин та надання Україні додаткової невідкладної допомоги у випадку майбутньої агресії;

закріпили механізм екстреного реагування впродовж 24 годин та надання Україні додаткової невідкладної допомоги у випадку майбутньої агресії; Угода передбачає поглиблення співпраці у питаннях компенсації збитків, спричинених російською агресією, та притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України шляхом створення відповідного трибуналу.

Угода діє протягом 10 років з дати підписання і Німеччина продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку її дії.

16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання цієї угоди.

Підписання угоди планується також з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині.