В ОП раскрыли содержание соглашения с Германией о сотрудничестве в сфере безопасности

В Офисе президента Украины опубликовали пункты двустороннего соглашения с Германией о сотрудничестве в сфере безопасности.

О содержании соглашения написал заместитель главы ОП Игорь Жовква в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Беспрецедентное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией подписано лидерами государств в Берлине. Это уже второе соглашение, после соглашения с Великобританией, которое мы подписываем во исполнение Совместной декларации G7 от 12 июля 2023 года", – отметил он.

По словам Жовквы, заключению соглашения предшествовали четыре раунда интенсивных переговоров, в том числе в Берлине.

Как следствие:

был зафиксирован рекордный уровень поддержки Германии на 2024 год – 7,1 миллиарда евро финансовой и военной помощи;

Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ, в частности в контексте наших стремлений к членству в ЕС и НАТО. Соглашение никоим образом не препятствует пути Украины к будущему членству в НАТО;

закреплены основные направления долгосрочной военной поддержки Германии. Предусмотрена совместная работа над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать агрессию в будущем, путем продолжения предоставления помощи Германии в сфере безопасности и современного военного оборудования;

невоенный блок сотрудничества включает не только углубление экономического сотрудничества и финансово-техническую поддержку, но и поддержку устойчивости энергетической и другой критической инфраструктуры, усиление сотрудничества в сферах информационной безопасности и борьбы с организованной преступностью;

особое внимание уделено сотрудничеству в сфере оборонной промышленности и поддержке высокотехнологичного развития ВПК Украины, в том числе за счет немецких инвестиций;

закрепили механизм экстренного реагирования в течение 24 часов и предоставления Украине дополнительной неотложной помощи в случае будущей агрессии;

соглашение предусматривает углубление сотрудничества в вопросах компенсации убытков, вызванных российской агрессией, и привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины путем создания соответствующего трибунала.

Соглашение действует в течение 10 лет с даты подписания, и Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока его действия.

16 февраля во время визита Владимира Зеленского в Германию было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подписание этого соглашения историческим шагом.

Подписание соглашения планируется также с Францией, куда Зеленский отправится после встреч в Германии.