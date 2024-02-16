Зеленський про зміст безпекової угоди з Німеччиною: Дуже сильний документ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що двостороння угода з Німеччиною про безпекову співпрацю відображає логіку того, що агресор повинен ще до початку своїх дій розуміти, як і внаслідок чого він неминуче програє.

Про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє "Європейська правда".

"Перед цією війною ми говорили про превентивні санкції, про необхідність надавати нам зброю для захисту, яка могла б стримати розширення агресії Росії. Саме таку антивоєнну логіку ми закладаємо в основу безпекових угод", – зазначив Зеленський.

За його словами, на цей рік угода передбачає фінансування Німеччиною понад 7 мільярдів євро оборонної допомоги, де йде мова про чіткі контракти та постачання озброєнь.

"В угоді прописані пункти щодо відповідальності РФ та всіх російських воєнних злочинів проти України... В ній також принципово визначені позиції щодо санкцій проти РФ, заморожені російські активи – кожен такий актив має бути конфіскований та спрямований на захист від агресії Росії та відбудову після терору РФ", – вказав Зеленський.

Президент додав, що для нього особливо важливо, що в угоді відображені позиції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Дуже сильний документ, Олафе", – резюмував Зеленський.

Раніше в Офісі президента України опублікували пункти двосторонньої угоди з Німеччиною про безпекову співпрацю.

16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання цієї угоди.

Підписання угоди планується також з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині.