Зеленський про зміст безпекової угоди з Німеччиною: Дуже сильний документ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що двостороння угода з Німеччиною про безпекову співпрацю відображає логіку того, що агресор повинен ще до початку своїх дій розуміти, як і внаслідок чого він неминуче програє.
Про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє "Європейська правда".
"Перед цією війною ми говорили про превентивні санкції, про необхідність надавати нам зброю для захисту, яка могла б стримати розширення агресії Росії. Саме таку антивоєнну логіку ми закладаємо в основу безпекових угод", – зазначив Зеленський.
За його словами, на цей рік угода передбачає фінансування Німеччиною понад 7 мільярдів євро оборонної допомоги, де йде мова про чіткі контракти та постачання озброєнь.
"В угоді прописані пункти щодо відповідальності РФ та всіх російських воєнних злочинів проти України... В ній також принципово визначені позиції щодо санкцій проти РФ, заморожені російські активи – кожен такий актив має бути конфіскований та спрямований на захист від агресії Росії та відбудову після терору РФ", – вказав Зеленський.
Президент додав, що для нього особливо важливо, що в угоді відображені позиції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України.
"Дуже сильний документ, Олафе", – резюмував Зеленський.
Раніше в Офісі президента України опублікували пункти двосторонньої угоди з Німеччиною про безпекову співпрацю.
16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання цієї угоди.
Підписання угоди планується також з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині.