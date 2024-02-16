Зеленский о содержании соглашения по безопасности с Германией: Очень сильный документ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двустороннее соглашение с Германией о сотрудничестве в сфере безопасности отражает логику того, что агрессор должен еще до начала своих действий понимать, как и в результате чего он неизбежно проиграет.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает "Европейская правда".

"Перед этой войной мы говорили о превентивных санкциях, о необходимости предоставлять нам оружие для защиты, которое могло бы сдержать расширение агрессии России. Именно такую антивоенную логику мы закладываем в основу соглашений по безопасности", – отметил Зеленский.

По его словам, на этот год соглашение предусматривает финансирование Германией более 7 миллиардов евро оборонной помощи, где идет речь о четких контрактах и поставках вооружений.

"В соглашении прописаны пункты об ответственности РФ и всех российских военных преступлений против Украины... В нем также принципиально определены позиции по санкциям против РФ, замороженные российские активы – каждый такой актив должен быть конфискован и направлен на защиту от агрессии России и восстановление после террора РФ", – указал Зеленский.

Президент добавил, что для него особенно важно, что в соглашении отражены позиции по европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Очень сильный документ, Олаф", – резюмировал Зеленский.

Ранее в Офисе президента Украины опубликовали пункты двустороннего соглашения с Германией о сотрудничестве в сфере безопасности.

16 февраля во время визита Владимира Зеленского в Германию было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подписание этого соглашения историческим шагом.

Подписание соглашения планируется также с Францией, куда Зеленский отправится после встреч в Германии.