Сийярто посоветовал сенаторам США не давить на Венгрию для вступления Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал визит двухпартийной группы американских сенаторов, посвященный одобрению вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Его слова во время пресс-конференции в Будапеште 16 февраля цитирует портал Telex, сообщает "Европейская правда".

Сийярто поблагодарил сенаторов США за предстоящий визит, выразив надежду, что они смогут убедиться в "лживости" представления Венгрии "в либеральных американских СМИ".

"Если они приедут, чтобы рассказать нам, как стоит жить и какие решения следует принимать, я бы не советовал этого делать... Не стоит пытаться давить, потому что мы суверенная страна, и мы считаем, что суверенная страна не должна оказывать давление на другую, особенно когда речь идет о союзниках", – сказал он.

Глава венгерского МИД повторил, что Будапешт ожидает визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона для решения двусторонних проблемных вопросов, и напомнил, что тот ездил в Турцию до ратификации ею вступления.

Как сообщалось, делегация сенаторов от Республиканской и Демократической партий США прибудет в Венгрию в воскресенье, 18 февраля. Причиной визита является то, что Венгрия – единственная страна, выступающая против расширения НАТО, – до сих пор не одобрила вступление Швеции в Альянс.

Как известно, премьер страны Виктор Орбан официально поддержал кандидатуру Швеции в январе, но она еще должна быть утверждена венгерским парламентом.

Парламентское голосование должно быть формальностью, поскольку правящая партия Орбана "Фидес" имеет комфортное большинство. Но лидеры "Фидес" в начале февраля потребовали, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.