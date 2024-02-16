У парламенті Канади ухвалили резолюцію на підтримку України

Нижня палата канадського парламенту – Палата громад – напередодні, 15 лютого, одноголосно ухвалила резолюцію із закликом посилити підтримку України та докласти зусиль для притягнення РФ до відповідальності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Резолюція канадської Палати громад закликає уряд продовжувати військову та фінансову допомогу Україні, а також укласти двосторонню угоду про безпекову співпрацю "з метою посилення її спроможності захищатися від неспровокованої агресії з боку Росії".

Також канадські парламентарі висловили підтримку членству України в НАТО та закликали владу посилити санкції проти Росії, конфіскувати активи російських олігархів та російські суверенні активи для відновлення України.

Вони наголосили на необідності докласти зусиль для повернення українських дітей, примусово депортованих до Росії, та притягнення до відповідальності росіян, винних у порушенні міжнародного права.

Нагадаємо, минулого тижня законопроєкт про імплементацію оновленої угоди про вільну торгівлю з Україною пройшов Палату громад Канади.

Крім того, Канада заявила про виділення Україні 60 млн канадських доларів (близько 44 млн доларів США) на підтримку сталого потенціалу винищувачів F-16.

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