В парламенте Канады приняли резолюцию в поддержку Украины

Нижняя палата канадского парламента – Палата общин – накануне, 15 февраля, единогласно приняла резолюцию с призывом усилить поддержку Украины и приложить усилия для привлечения РФ к ответственности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

Резолюция канадской Палаты общин призывает правительство продолжать военную и финансовую помощь Украине, а также заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности "с целью усиления ее способности защищаться от неспровоцированной агрессии со стороны России".

Также канадские парламентарии выразили поддержку членству Украины в НАТО и призвали власти усилить санкции против России, конфисковать активы российских олигархов и российские суверенные активы для восстановления Украины.

Они отметили необходимость приложить усилия для возвращения украинских детей, принудительно депортированных в Россию, и привлечения к ответственности россиян, виновных в нарушении международного права.

Напомним, на прошлой неделе законопроект об имплементации обновленного соглашения о свободной торговле с Украиной прошел Палату общин Канады.

Кроме того, Канада заявила о выделении Украине 60 млн канадских долларов (около 44 млн долларов США) на поддержку устойчивого потенциала истребителей F-16.

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