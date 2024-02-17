CNN дізнався, яку саме протисупутникову зброю, за даними США, може розробляти Росія

Діяльність Росії, яка в останні дні призвела до занепокоєння загрозою національній безпеці США, пов’язана зі створенням ядерної космічної зброї, здатної створювати енергетичну хвилю й виводити з ладу значну кількість супутників.

Подробиці дізнався телеканал CNN від трьох джерел у секторі безпеки США, пише "Європейська правда".

Зброя, яку розробляє РФ, відома серед військових космічних експертів як ядерна ЕМІ (електромагнітна перешкода). Вона створює імпульс електромагнітної енергії і потік високозаряджених частинок, які навіть в умовах космосу здатні вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі.

Як пояснили джерела CNN, США роками відстежували зусилля Росії з розробки протисупутникової зброї, зокрема й ЕМІ. Але нещодавно американська розвідка дізналась, що Росія досягла прогресу в розробці ядерного електромагнітного імпульсу.

Один зі співрозмовників телеканалу пояснив, що концепція цієї зброї виникла ще наприкінці Холодної війни.

За його словами, для США небезпека полягає в тому, що в космосі утвориться сукупність виведених із ладу супутників, яке "стане небезпечним для будь-яких нових супутників, які ми можемо спробувати запустити для заміни або ремонту існуючих супутників".

Зброя потенційно може знищити цілі групи малих супутників, наприклад Starlink компанії SpaceX, які використовує Україна у війні з Росією. Розвідка США оцінює, що теоретичне застосування такої зброї для РФ буде крайнім заходом, бо зачепить і її супутники також.

Наразі незрозуміло, якого саме прогресу Росія досягла у технології ядерної EMI.

Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу. Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.

Москва вбачає у заявах США про загрозу нацбезпеці спробу переконати республіканців у Конгресі схвалити проєкт з допомогою для України.