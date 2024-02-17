Зеленський: Європа не готова до війни з Росією

Президент Володимир Зеленський вважає, що жодна європейська держава наразі не готова до війни з Росією, оскільки їхнє населення в останні роки не готували до такої можливості.

Про це Зеленський сказав на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого під час відповіді на запитання журналістки CNN Кріштін Аманпур, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про перспективи отримання допомоги зі США, яка блокується в Конгресі, голова держави розповів про дискусії з лідерами Франції та Німеччини напередодні – коли були підписані двосторонні угоди про безпекову співпрацю.

"Я сказав їм дуже чітко й дуже чесно: якщо ви пам’ятаєте, що відбувалось в Україні у 2014 році, наші люди не були готові до війни, до швидкої окупації Криму й частини Донбасу. А потім, протягом майже восьми років, люди почали ставати готовими до такої агресії", – додав він.

"І я вважаю – дай Бог, в нас не буде нових нападів на вас з боку Росії, – що в Європі немає сьогодні жодної країни, яка була б готовою до вторгнення. Не тому що ми є сильнішими чи кращими – ми всі однакові. А тому, що в нас були всі ці роки", – пояснив Зеленський.

Президент уточнив, що психологічно й у ЗМІ населення європейських країн раніше не готували до можливості конфлікту. "Я розумію чому: ніхто цього не хоче", – додав він.

Водночас протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО уже попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років. У шведському керівництві заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.