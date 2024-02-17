Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину

Глава правительства Нидерландов Метте Фредриксен считает, что государства Европы имеют возможность поставить в Украину больше оружия.

Об этом она заявила в Мюнхене на "Украинском ланче", организованном Фондом Пинчука, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Фредриксен, выступая на панельной дискуссии с участием лидеров 5 европейских государств, обратилась к коллегам с призывом передать в ВСУ то оружие, которое есть в распоряжении их вооруженных сил, поскольку в Украине оно нужнее.

Премьер напомнила, что европейские лидеры часто ссылаются на проблемы с производством оружия как на преграду для увеличения поставок.

"Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, но вопрос не только в производстве. В Европе до сих пор есть военное оборудование. Его необходимо передать Украине", – заявила она.

Метте Фредриксен также заявила о том, что европейцам не стоит ждать решения в США о дальнейшем финансировании для помощи Украине.

"Неважно, к чему придут в США, но мы, европейцы, должны защитить себя. Это война на европейском континенте", – напомнила она.

Как сообщала "Европейская правда", Дания хочет следующей подписать договор безопасности с Украиной, об этом Фредриксен сообщила в Мюнхене президенту Зеленскому.

Также стало известно, что двусторонний договор в сфере безопасности с Нидерландами "на финальном этапе".