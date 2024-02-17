У Молдові під кордоном з Україною знайшли уламки ще одного "Шахеда"

У Молдові виявили нові уламки "Шахеда" приблизно у тому ж місці, що й знайдені минулими вихідними.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У другій половині дня 17 лютого у Вулканештському районі Молдови, на півдні країни, біля села Нова Етулія знайшли нові фрагменти, схожі на уламки "Шахеда".

Фото: Прикордонна поліція Молдови

"Інформацію передали компетентним органам, доступ у район, де виявили уламки безпілотника, обмежено", – повідомили у Прикордонній поліції.

Фото: Прикордонна поліція Молдови

Уламки знайшли приблизно за 5 км від межі села та за 2 км від кордону з Україною.

Цей район розташований на північ від озера Кагул, що у межах України, приблизно на однаковій відстані від українських Болграда і Рені.

Майже тиждень тому у цьому ж районі також знайшли збитого "Шахеда", він упав з нерозірваною бойовою частиною.

Прем'єр Молдови Дорін Речан після цього інциденту сказав, що радари, які зараз має на озброєнні Молдова, не можуть виявити безпілотники типу "Шахед", і країні потрібно у майбутньому придбати систему, здатну виявляти усі види загроз з повітря.