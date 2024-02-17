В Молдове под границей с Украиной нашли обломки еще одного "Шахеда"

В Молдове обнаружили новые обломки "Шахеда" примерно в том же месте, что и найденные в минувшие выходные.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня 17 февраля в Вулканештском районе Молдовы, на юге страны, возле села Новая Этулия нашли новые фрагменты, похожие на обломки "Шахеда".

Фото: Пограничная полиция Молдовы

"Информацию передали компетентным органам, доступ в район, где обнаружили обломки беспилотника, ограничен", – сообщили в Пограничной полиции.

Фото: Пограничная полиция Молдовы

Обломки нашли примерно в 5 км от границы села и в 2 км от границы с Украиной.

Этот район расположен к северу от озера Кагул, что в пределах Украины, примерно на одинаковом расстоянии от украинских Болграда и Рени.

Почти неделю назад в этом же районе также нашли сбитый "Шахед", он упал с неразорвавшейся боевой частью.

Премьер Молдовы Дорин Речан после этого инцидента сказал, что радары, которые сейчас имеет на вооружении Молдова, не могут обнаружить беспилотники типа "Шахед", и стране нужно в будущем приобрести систему, способную обнаруживать все виды угроз с воздуха.