Лідер боснійських сербів приїхав у Білорусь, зустрінеться з Лукашенком

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік приїхав з кількаденним візитом у Білорусь та має у понеділок зустрітися із самопроголошеним президентом Александром Лукашенком.

Про це повідомляє боснійське видання Avaz та білоруське держагентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Разом з Додіком, президентом Республіки Сербської, у Білорусі перебуває також міністр охорони здоров’я Республіки Сербської.

У неділю вони поїхали на зустрічі у центр хірургії, трансплантології і гематології у Мінську, після того відбудуться низка зустрічей "з питань економіки і сільського господарства".

На понеділок, як повідомляють, анонсована зустріч Додіка з Лукашенком, а також з прем’єром Білорусі.

Нагадаємо, у Боснії і Герцеговині почався суд над Додіком через його відмову виконувати розпорядження Високого представника Крістіана Шмідта.

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