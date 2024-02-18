Лідер боснійських сербів приїхав у Білорусь, зустрінеться з Лукашенком
Лідер боснійських сербів Мілорад Додік приїхав з кількаденним візитом у Білорусь та має у понеділок зустрітися із самопроголошеним президентом Александром Лукашенком.
Про це повідомляє боснійське видання Avaz та білоруське держагентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".
Разом з Додіком, президентом Республіки Сербської, у Білорусі перебуває також міністр охорони здоров’я Республіки Сербської.
У неділю вони поїхали на зустрічі у центр хірургії, трансплантології і гематології у Мінську, після того відбудуться низка зустрічей "з питань економіки і сільського господарства".
На понеділок, як повідомляють, анонсована зустріч Додіка з Лукашенком, а також з прем’єром Білорусі.
Нагадаємо, у Боснії і Герцеговині почався суд над Додіком через його відмову виконувати розпорядження Високого представника Крістіана Шмідта.
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