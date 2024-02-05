У Боснії і Герцеговині нарешті почався суд над лідером боснійських сербів Додіком

Суд Боснії і Герцеговини 5 лютого почав розгляд по суті справи проти президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, зачитавши йому звинувачення у невиконанні розпоряджень Високий представника Крістіана Шмідта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Klix.ba.

Суддя у справі Додіка Сена Узунович зачитала обвинувальний акт у справі Додіка, якому інкримінують невиконання наказу Шмідта про скасування двох антиконституційних законів Республіки Сербської.

Раніше адвокати Додіка неодноразово намагались перенести початок процесу, заявляючи процесуальні клопотання. Тепер же суд може перейти до розгляду доказів та заслуховування свідків. Наступне засідання призначене на 21 лютого.

На засіданні 5 лютого захист клопотав про відкликання судді Узунович, заявляючи про її політичну упередженість. Це питання розгляне колегія суддів.

Нагадаємо, минулого року законодавці Республіки Сербської проголосували за два закони: призупинення дії рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини та припинення публікації указів і рішень Високого представника в офіційній газеті.

Ці рішення Високий представник визнав такими, що не відповідають Дейтонським угодам, і анулював їх. Але Додік демонстративно проігнорував це й навіть погрожував арештувати Шмідта, якщо він приїде в РС.

Мілорад Додік, який має тісні зв'язки з Росією, наполягає на відокремленні Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини, що пережила кровопролитну війну в 1990-х роках і знову стоїть перед загрозою можливого розпаду.

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