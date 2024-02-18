Лидер боснийских сербов приехал в Беларусь, встретится с Лукашенко

Лидер боснийских сербов Милорад Додик приехал с многодневным визитом в Беларусь и должен в понедельник встретиться с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Об этом сообщает боснийское издание Avaz и белорусское госагентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Вместе с Додиком, президентом Республики Сербской, в Беларуси находится также министр здравоохранения Республики Сербской.

В воскресенье они поехали на встречи в центр хирургии, трансплантологии и гематологии в Минске, после того состоится ряд встреч "по вопросам экономики и сельского хозяйства".

На понедельник, как сообщают, анонсирована встреча Додика с Лукашенко, а также с премьером Беларуси.

Напомним, в Боснии и Герцеговине начался суд над Додиком из-за его отказа выполнять распоряжения Высокого представителя Кристиана Шмидта.

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