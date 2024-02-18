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Глава МЗС Італії: Україна має бути в НАТО, але після завершення війни

Неділя, 18 лютого 2024, 13:35

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сказав, що Україна у майбутньому має стати членом НАТО, але до завершення війни це, на його думку, надто ризиковано і тому неможливо. 

Як повідомляє "Європейська правда", його слова на полях Мюнхенської безпекової конференції наводить Reuters.

"Наш меседж для Росії дуже чіткий: Україна буде членом ЄС, і ми працюємо над тим, щоб Україна стала членом НАТО", – сказав Таяні. 

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Водночас, продовжив він, до завершення війни говорити про членство України в Альянсі рано. 

"Ми маємо бути дуже обережними", – сказав Таяні, додавши, що ситуація, коли повноправний член НАТО у стані війни з Росією "означає Третю світову". 

Нагадаємо, на полях Мюнхенської конференції також відбулася зустріч Міжнародної робочої групи з безпекових питань і євроатлантичної інтеграції України.

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