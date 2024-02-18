Глава МИД Италии: Украина должна быть в НАТО, но после завершения войны
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сказал, что Украина в будущем должна стать членом НАТО, но до завершения войны это, по его мнению, слишком рискованно и поэтому невозможно.
Как сообщает "Европейская правда", его слова на полях Мюнхенской конференции по безопасности приводит Reuters.
"Наш месседж для России очень четкий: Украина будет членом ЕС, и мы работаем над тем, чтобы Украина стала членом НАТО", – сказал Таяни.
В то же время, продолжил он, до завершения войны говорить о членстве Украины в Альянсе рано.
"Мы должны быть очень осторожными", – сказал Таяни, добавив, что ситуация, когда полноправный член НАТО в состоянии войны с Россией "означает Третью мировую".
Напомним, на полях Мюнхенской конференции также состоялась встреча Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.
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